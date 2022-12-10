توقيع عقد مشروع لإنشاء الرصيف الثاني بميناء الخير بورتسودان





شهدت أروقة رئاسة هيئة المؤاني البحرية ببورتسودان اليوم مراسم التوقيع على عقد مشروع إنشاء الرصيف الثاني بميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية ببورتسودان ،وذلك بين هيئة المؤاني البحرية والشركة الهندية المنفذة للمشروع ،TRIDEL ) ) ويتضمن العقد إنشاء رصيف بطول( ٣٧٥ )متر ،وعمق( ١٩ ) متر لإستقبال سفن حمولة ( ١٥٠ ) ألف طن متري .

وأوضح المهندس حسن مدير الإدارة العامة للمشروعات بالهيئه خلال مراسم التوقيع ان المشروع يعد إضافة كبيرة لمعدلات التشغيل في مجال مناولة المشتقات البترولية ، مبينا ان فترة التنفيذ تبدأ بعد مضي( ٩٠ ) يوم من تاريخ توقيع العقد وتستغرق( ١٨ ) شهراً

يذكر ان المدير العام للهيئه المهندس إبراهيم يوسف وقع على العقد عن جانب هيئة الموانيء فيما وقع عن الشركة الهندية المنفذة المدير العام شيخان باباي.

سونا