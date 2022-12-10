شاكيرا تقدم التحية لمنتخب المغرب بعد الصعود لنصف نهائي المونديال





هنأت النجمة العالمية شاكيرا منتخب المغرب بالصعود للدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف نظيف.

وقدمت شاكيرا التحية للمغرب عبر حسابها على تويتر حيث نشرت علم المغرب وكتبت: “هذه المرة الأولى لأفريقيا”.

ونجح المنتخب المغربي في التأهل لدور نصف النهائي في مونديال قطر لكرة القدم، في إنجاز غير مسبوق لمنتخب عربي وإفريقي، حيث سيكون الأول في تحقيق هذا الإنجاز بعدما أخفقت الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) في تجاوز ربع النهائي سابقًا.

وحقق منتخب المغرب إنجازا رائعا وغير مسبوق في نهائيات كـأس العالم قطر 2022 بتأهله لربع ونصف نهائي المسابقة للمرة الأول في تاريخه.

وبات منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصعد لربع ونصف نهائي كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق لمنتخب المغرب أن كان رابع منتخب أفريقي يصعد للدور ربع النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد منتخبات، الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، المغرب 2022.

بوابة فيتو