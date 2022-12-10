بيان للآلية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان





اصدرت الآلية الوطنية لحقوق الانسان اليوم بيانا بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان.

واكد البيان ان السودان كعضو فاعل في الاسرة الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان يسعى الى بذل المزيد من الجهود لجعل الحق في التنمية واقعاً تعيشه كل الشعوب على قدم المساواة، خاصة تلك التي واجهت مصاعب الحروب وويلاتها وخرجت منها ساعية لمستقبل افضل لشعوبها والاسرة الانسانية جمعاء.

واشار البيان أن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل جاهدة على ترقية وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان مضيفا أن شعار هذا العام للاحتفال باليوم العالمي (الكرامة والحرية والعدالة للجميع) وهو ذات الشعار الذى يشير الى توجهات السودان حرية …سلام …وعدالة وهو الشعار الذى يعمل به السودان فى حماية و تعزيز حقوق الانسان

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان

الآلية الوطنية لحقوق الانسان

بيان حول اليوم العالمى لحقوق الانسان

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948، لانها من أولى الوثائق الدولية التى شملت جل حقوق الإنسان فى وثيقة واحدة، حيث قدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدا للجميع، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية من اجل حياة خالية من العنف والخوف، ولان حقوق الإنسان ليست خاصة بفئة ما، ولا تخصّ زمنا معين أومجموعة معيّنة وإنما هي لجميع الناس، غير قابلة للتجزئة، في جميع الأوقات وفي كل مكان، هي حقوق للناس من كل لون، من كل عرق مواطنين أو مهاجرين، بغض النظر عن جنسهم، أو طبقتهم ، أو طائفتهم ، اوعقيدتهم، بغضّ النظر عن سنهم أو لونهم او إنتمائهم السياسى.

جاء شعارهذا العام للاحتفال باليوم العالمي (الكرامة والحرية والعدالة للجميع) وهو ذات الشعار الذى يشير الى توجهات السودان حرية …سلام …وعدالة وهو الشعار الذى يعمل به السودان في حماية و تعزيز حقوق الانسان، وذلك لاحترام حياة الفرد والمجتمع، وبعدالة ذات معايير تمثل الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمى وأن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الكرامة والعدل والحرية.

وإننا فى الآلية الوطنية لحقوق الانسان نشارك العالم بالاحتفال بهذا اليوم التاريخى الذى مكن البشرية من الحصول على العدالة للمحاسبةً على الأخطاء، والحماية الوطنية والدولية من أجل حقوقهم، من خلال بنية قوية للنظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنّ الالتزامات التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لشعوب العالم هي في حد ذاتها تعتبر إنجازا عظيما لمواجهة الطغيان والتمييز ضد البشر، ومنذ اعتماد الإعلان، تمتّع عددٌ لا يحصى من الناس بقدر أكبر من الحرية حيث قلت نسبة الانتهاكات وقد تم تحقيق الاستقلال والحكم الذاتي تمكّن الكثير من الناس -وإن لم يكن الكل- من ضمان عدم التعرض للتعذيب والسجن غير المبرر والإعدام بإجراءات جزافية، والاختفاء القسري، والاضطهاد والتمييز الظالم والحصول على الرعاية الصحية وكذلك التمكين العادل من التعليم والفرص الاقتصادية والموارد الكافية.

وبما أن السودان عضو فى مجلس حقوق الانسان، و كعضو فاعل في الاسرة الدولية في مجال تعزيز و حماية حقوق الانسان، يسعى الى بذل المزيد من الجهود المثمرة لجعل الحق في التنمية واقعاً تعيشه كل الشعوب على قدم المساواة، خاصة تلك التي واجهت مصاعب الحروب وويلاتها و خرجت منها ساعية لمستقبل افضل لشعوبها و الاسرة الانسانية جمعاء.

وإذ تسعى الآلية الوطنية حقوق الإنسان جاهدة على ترقية وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان، وذلك بالتعاون مع الآليات الاقليمية والدولية العاملة فى مجال حقوق الانسان ومع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لضمان تمتع الانسان السودانى بحقوق إنسان كاملة غير منقوصة للجميع .

وكالة سونا