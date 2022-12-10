تصعيد خطير.. إغلاق المدارس في السودان





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تصعيدٍ خطيرٍ، قضى بإغلاق كامل للمدارس بكلّ ولايات السودان.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، السبت،” في اجتماع اللجنة الذي انتهى قبل قليل، اللجنة العليا لإضراب المعلّمين وبالإجماع تتخذّ قرارًا بالتصعيد حتى نهاية شهر ديسمبر”.

وتشملت مطالب المعلمين تعديل الهيكل الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه سوداني بدلا عن 24 ألف جنيه الذي أجيز في الميزانية العامة الحالية 2022، لتمكين المعلمين من مواجهة الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء السلع الاستهلاكية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الوزراء للأعوام 2021 و2022 برفع الحد الأدنى للأجور .

باج نيوز