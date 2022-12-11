بالفيديو والصورة.. شاهد ردة فعل سودانيان مقيمان بقطر أرادت قناة إسرائيلية إجراء مقابلة معهما.. ومواقع عربية تداول المقطع وتكتب: (دعونا نفتخر والله فيديو يبكي)





نشرت عدد من المواقع العربية مقطع فيديو أثار إعجاب المتابعين والجمهور وتم تداوله كترند وذلك بسبب الموقف الجميل الذي بداخله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع كان عبارة عن مقلب قام به أحد الشباب خدع به الجمهور الحاضر لكأس العالم بأنه مذيع لقناة إسرائيلية.

من ضمن الشباب الذين طلب مقدم المقلب إجراء مقابلة معهم شباب سودانيون رفضوا مثلهم مثل باقي الشباب من مختلف الدول العربية التحدث للقناة.

المقطع نال إعجاب الجمهور بعد أن قامت المواقع بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي مع عبارة (دعونا نفتخر والله فيديو يبكي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين