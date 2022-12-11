شاهد بالصورة.. جمهور كرواتيا يحتشد أمام شيخ الأمين بعد فوز منتخبهم على البرازيل في مباراة شهدها الشيخ من داخل الملعب والجمهور: (بركاتك يا شيخنا وابقى عشرة على المغرب)





احتشد عدد من مشجعي المنتخب الكرواتي أمام الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين وذلك بعد مباراة المنتخبين البرازيلي والكرواتي في ربع نهائي كأس العالم بقطر والتي انتهت بفوز الكروات بركلات الجزاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الجمهور الكرواتي سعيداً عند التقاطه لصورة مع الشيخ السوداني الذي سافر لحضور مباريات كأس العالم بقطر على متن طائرة خاصة رفقة عدد من مريديه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تداول الصورة على نطاق واسع وسط تعليقات متباينة ما بين ممتدحة للشيخ وما بين ساخرة منه.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أوصى بعض المعلقين الشيخ بضرورة حضور مباراة ممثل العرب والأفارقة منتخب المغرب أمام فرنسا يوم الأربعاء القادم, حيث كتب أحدهم (بركاتك يا شيخنا وابقى عشرة على المغرب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين