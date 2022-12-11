اجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر ونقل توباك من السجن





قررت المحكمة تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر القومي اللواء الطيب عمر احمد ،وذلك لعدم انصياعه لاوامرها بنقل المتهم الأول توباك وحبسه مع زملائه المتهمين في حراسة واحدة وعدم إحضاره أمامها مقيدا بالاصفاد.

يواجه توباك وأحمد الفاتح الننة ومحمد الفاتح ترهاقا وطبيبة ثلاثينية الإتهام بمقتل العميد شرطة علي بريمة خلال تظاهرات اندلعت خلال العام الحالي.

وأعلن قاضي المحكمة زهير بابكر عبدالرزاق، تحريك إجراءات بلاغ بمخالفة نص المادة 90 من القانون الجنائي السوداني في مواجهة مدير سجن كوبر القومي مع مخاطبة النيابة المختصة.

،وقررت المحكمة أيضا نقل المتهم الأول توباك من سجن كوبر القومي دون تسمية السجن الذي سينقل إليه .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة