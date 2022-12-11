مبارك الفاضل يكشف دوافع قرار التوقيع على الاتفاق الاطاري





كشف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، أسباب تأخرهم عن الانضمام للعملية السياسية، وقال إنهم لم يتلقوا أي دعوة من الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي للتوقيع على الاتفاق الاطاري .وأضاف الفاضل لـ”الحراك”: طرحنا المبادرة بقناعة منا لإنقاذ البلاد، بجانب معرفة جدية الموقعين على الاتفاق لتوحيد البلاد والذهاب إلى الانتخابات (أم يريدون أن تكون بمثابة نادي مغلق يريد ان يحكمنا بدون انتخابات ويختلفوا ويحدث انقلاب مرة اخرى) .لافتاً إلى أن تأخرهم في التوقيع كان لعدم معرفتهم بالمفاوضات، التي قال كانت تجري داخل (الغرف المغلقة) .

الخرطوم ـــ مهيبة بيّن

صحيفة اليوم التالي