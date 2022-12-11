نقابة الصحفيين: تعرض 60 صحفيًا لمضايقات وتهديدات خلال تغطيتهم الاحتجاجات





كشفت نقابة الصحفيين السودانيين عن تعرض 60 صحفيًا لمضايقات وتهديدات خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.

ويصادف، السبت، اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

وقالت النقابة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، إن السودان “شهد تراجعًا في احترام الحريات وحقوق الإنسان منذ الانقلاب، حيث تعرض نحو 60 صحفيًا وصحفية للاعتداء والاحتجاز والتهديد أثناء تغطية الاحتجاجات”.

وأشار البيان، إلى أنه جرى تقييد حركة المراسلين خارج العاصمة الخرطوم، كما أُوقفت خدمة الإنترنت في سياق جملة من الانتهاكات التي وصلت حد القتل.

وقالت النقابة إنها تولي مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان أولوية قصوى، انعسكت في برامج أعمالها وفي هيكلتها عبر إنشاء سكرتارية للحريات وأخرى للنوع الاجتماعي تُعد الأولى من نوعها على مستوى النقابات النظيرة في المنطقة.

وطالبت بحركة تضامن دولي لإيقاف الانتهاكات، خاصة التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات، في كل مناطق العالم.

وتتطلع نقابة الصحفيين، وفقًا للبيان، إلى أن تقود العملية السياسية الجارية إلى تحول ديمقراطي حقيقي، لكنها أشارت إلى أن نجاح العملية يتطلب تدابير واستحقاقات.

وقالت إن أبرز هذه التدابير تتمثل في إيقاف العنف وكفالة حرية التعبير والتنظيم وإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

صحيفة السوداني