لأوّل مرة.. حفل رأس السنة (سُوداني) في مهرجان دبي للتسوق





بتنظيم من شركة سودانية في الإمارات.. يُقيم مهرجان دبي للتسوق لأوّل مرة، حفل رأس السنة بمشاركة الفنانين السُّودانيين، “ندى القلعة، طه سليمان وفرقة مارسيمبا”.

سيكون الحفل في مسرح وبتنظيم عال ومحترف بمعايير الحفلات العالمية، وبتغطية قنوات عالمية وعربية للحفل، بالإضافة إلى وجود مساحات خاصة للأسر والفئات العمرية المختلفة حتى في طريقة الإجلاس، وسحب على جوائز قيِّمة منها أطقم ذهب، بتنظيم من شركة (براونييز لتنظيم الفعاليات).

صحيفة السوداني