جعفر الميرغني يشيد بقمة الشراكة العربية الصينية





أشاد مولانا جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقمة الشراكة العربية الصينية التي أنعقدت مؤخراً بالمملكة العربية السعودية والتي فتحت آفاق التعاون مستقبلاً بين الدول العربية والصين.

وشدد جعفر على أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي طرحها التعاون العربي الصيني معولاً على إمكانية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وأكد جعفر أن مشاركة السيد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في المحفل الدولي، أمر إيجابي يجب دعمه، مؤكداً على أهمية تعميق العلاقات العربية السودانية، في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات.

وقال الميرغني فى تصريح لسونا، إن نجاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جذب الاهتمام الصيني؛ بعد القمم الثلاثية المشابهة مع الولايات المتحدة الأميركية التي حضرت إلى جدة قبل أشهر أمر يستحق الإشادة، مؤكدًا أن هذا النجاح يدل على مكانة المملكة العربية السعودية، مشيدًا بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي حرص على حضور السودان، والاهتمام بقضاياه.

وجدد الميرغني، شكره للدول التي دعمت قضايا السودان مع المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكالة سونا