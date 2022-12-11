نانسي عجرم تحيي حفلا في دبي غدا





تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة غدا الإثنين.

ويقام الحفل في القرية العالمية بدبي وينطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكانت نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلا في السعودية برفقة النجم وائل كفوري ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض 2022، تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للترفيه.

يذكر أن نانسي عجرم كانت قدمت خلال شهر رمضان الماضي أغنية تتر مسلسل “يوتيرن” للفنانة ريهام حجاج في شهر رمضان الماضى بعنوان “يا ساتر” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.

ويقول أول مقطع من الأغنية: “يا ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللي مالي القلب عالآخر”.

بوابة فيتو