ولي العهد السعودي: نؤكد حرصنا على أمن لبنان واستقراره





استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، السبت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

حرص على أمن لبنان واستقراره

من جانبه أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

بدوره عبّر رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه بلاده والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف

منع الإساءة للمملكة

كما أكد على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، لاسيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي

العربيه نت