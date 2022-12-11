السفير الروسي لـ(تِرِك): روسيا تقف على مسافة واحدة بين كل الأطراف السياسية السودانية





التقى نائب رئيس الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، الناظر محمد الأمين تِرِك، بالسفير الروسي في الخرطوم فلاديمير جيلتوف بمكتبه بالسفارة الروسي، وتناول اللقاء العلاقات بين الشعبين السوداني والروسى والأوضاع السياسية في السودان.

وأكدا حرصهما على الاستقرار وإيجاد حل شامل للقضايا السياسية بالتوافق بين جميع مكوناته السياسية والاجتماعية دون إقصاء وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة من غير تأثيرات خارجية.

أكد السفير الروسي فلاديمير جيلتوف، وقوف بلاده على مسافة واحدة بين كل الأطراف السياسية السودانية وعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي، مشيراً إلى حرصها على بناء علاقات ثنائية راسخة ودائمة بين البلدين.

وأبدى استعداد بلاده لدعم المشاريع التنموية والاقتصادية بالسودان عامة وبشرق السودان خاصة.

صحيفة السوداني