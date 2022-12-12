بالفيديو.. كلما شجع منتخبا في كأس العالم يخسر.. المشجع “المنحوس” يكشف موقفه من لقاء المغرب وفرنسا





في موقف لا يخلو من الطرافة، لفت المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، الأنظار في مونديال قطر، حيث لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات للمشجع العماني والذي يلقب نفسه بـ”مجومبا” وهو يرتدي قميص منتخب قطر في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر، فكانت المفاجأة بخسارة “العنابي” على أرضه أمام الإكوادور بهدفين دون رد.

كما توشح المشجع العماني بعلم الأرجنتين في مباراتها ضد السعودية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، فتعرض رفاق النجم ليونيل ميسي لهزيمة تاريخية على يد الأخضر بنتيجة 2-1.

والطريف أن “مجومبا” عاد في مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، ولكن هذه المرة ارتدى القميص الهولندي، ففازت الأرجنتين وودع منتخب “الطواحين” البطولة.

في منافسات ثمن النهائي، شجع “مجومبا” منتخب السنغال أمام إنجلترا فخسر “أسود التيرانغا” بثلاثية دون رد، وشجع إسبانيا على حساب المغرب فحقق “أسود الأطلس” فوزا تاريخيا بركلات الترجيح

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامي الرياضي المغربي المعروف أشرف بن عياد، وهو يطالب “مجومبا” بتشجيع البرتغال قبيل مواجهة “أسود الأطلس” في ربع النهائي، وهو ما حدث حيث ظهر المشجع العماني وهو يرتدي قميص البرتغال بالرقم 7 للنجم كريستيانو رونالدو، فجلس الأخير على مقاعد البدلاء وخسرت البرتغال في أكبر مفاجآت المونديال القطري.

وعن مباراة المغرب وفرنسا المرتقبة في نصف النهائي، ظهر “مجومبا” في فيديو وهو محاط بعدة مشجعين مغاربة وهم يطالبونه بارتداء الزي الفرنسي.

ولم يحدد “مجومبا” بعد الزي الذي سيرتديه خلال المباراة، ولكن على الأرجح سيرتدي الزي الفرنسي لأنه بعدما لاحظ أن المنتخبات التي يشجعها تخسر، أصبح يلبس قميص المنتخبات التي يريدها أن تخسر فعلا ويضع صوره على وسائل التواصل، ويقول “سأشجع هذا المنتخب” بينما يشجع بقلبه المنتخبات الثانية.

روسيا اليوم