انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية أمام تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم





تعرض وزير المالية، جبريل إبراهيم، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.

وتستضيف الخرطوم، أعمال اجتماعات مجلس الوحدة العربية الاقتصادية دورة الانعقاد العادية بالرقم 114.

وتفاجأ جبريل بانقطاع التيار الكهربائي أثناء حديثه، ليضطر لتقديم اعتذاره للحاضرين عما وصفه بـ”الخطأ العارض”.

وبحسب (سودان تربيون) قال جبريل فيما بدا أنه انتقاد للجهات المسؤولة: “الناس ديل ناس فضايح”.

وتساءل بعيداً عن المايكروفونات: “كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا”.

وعقب عودة التيار الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد إبراهيم لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة المجلس لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.

صحيفة الصيحة