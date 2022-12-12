الشيوعي يطالب بمحاكمة البرهان





طالب عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، بمحاكمة البرهان والعسكر المتورطين في الانقلاب قبل التفكير في الاتفاق الإطاري، معلناً عن رفضهم القاطع للاتفاق. وشدد يوسف في حوار لـ(الحراك) ـ ينشر بالداخل، بأن الاتفاق الإطاري لن يحل الأزمة في البلاد جازماً بأن الاتفاق سيعمل على إعادة المناصب التي فقدتها قوى الحرية والتغيير بسبب انقلاب البرهان، لافتاً إلى أن الموقعين على الاتفاق يقفون ضد التحول الديمقراطي. ووصف يوسف الاتفاق بأنه كيكة تقاسمها العسكر مع قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي