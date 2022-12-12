مجلس البجا: لم نتحالف مع مبارك ونرفض الإطاري





أعلن الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أنه لم ينضم إلى تحالف في المركز ولم يوقع على أي اتفاق مع رئيس حزب الأمة القومي مبارك الفاضل أو الكتلة الديموقراطية أو الاتفاق الإطاري.

وقال أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الباسط ود حاشي لـ(اليوم التالي) أمس: “نحنا أشدنا فقط بطرح رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل ورؤيته بشأن إلغاء مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام”، وأضاف: “نحن لسنا جزءاً من تحالف الميثاق، ولسنا ضمن الموقعين على التسوية”، وأشار ود حاشي إلى أن بعض وسائل الإعلام فسرت إشادتهم بموقف مبارك الفاضل بأن مجلس البجاء انضم إلى تحالف الأخير.

وأعلن عن مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة غداً لإعلان موقف مجلس البجا والعموديات المستقلة بوضوح بشأن رفض التسوية ورؤيته لحل الأزمة السياسية بالإقليم والتمسك بإلغاء مسار الشرق في سلام جوبا.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي يخص أحزاب مؤتمر البجا بعد أن انضمت في تحالف واحد وتكوين تنسيقية مشتركة للتنسيق مع المجلس الأعلى لنظارت البجا والعموديات المستقلة.

صحيفة اليوم التالي