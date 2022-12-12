وزير الصحة: بعض الأدوية المدعومة تهرب إلى دول الجوار





شدد وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم على أن مسألة توفير الدواء قضية أمن قومي.

وأكد الوزير خلال حديثه لـ(برنامج المشهد) استمرار الدعم لسبعمائة واثنين صنفاً لأدوية الإمدادات الطبية وقال: “لكن للأسف هناك تهريب بعض الأصناف من أدوية الإمدادات لدول الجوار منها ما يتم ضبطه وأخرى لا تضبط”.

وأعلن عن إجازة خارطة لتشجيع التصنيع الدوائي الوطني.

وأقر إبراهيم بأن الدواء تأثر بشكل بالغ بالأوضاع الاقتصادية ونوه إلى أن ثمانين في المائة من الأدوية يتم استيرادها من الخارج.

وطالب الوزير المكلف بضرورة تمويل التأمين الصحي باعتبار أن الأموال المرصودة له دون الطموح، مبدياً عدم رضاه على مستوى خدمات الطوارئ بالمستشفيات الحكومية وقال: “لقد تم وضع استراتيجية قومية لتطوير الطوارئ”، كاشفاً عن مقترح لوضع رسم من خدمات المرور لعلاج الحالات الطارئة وتنفيذ الاستراتيجية التي وفرت عشرات الإسعافات.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي