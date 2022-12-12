أحلام تهنئ حسين الجسمي بعقد قرانه: أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة





هنأت الفنانة أحلام النجم الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه.

وكتبت أحلام في تغريدة لها عبر تويتر: “الغالي أخويا ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير، وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة”.

النجم الإماراتي حسين الجسمي من مواليد عام 1979 بدأ مشواره الفني عام 1996 حينما قدم نفسه كمغني لأغاني كريم عبد القادر ثم شارك في برنامج “البحث عن المواهب” وفاز بالمركز الأول عن فئة الهواة وفي عام 2002 أطلق أول ألبوم غنائي له.

نشأ حسين الجسمي وسط عائلة فنية، حيث كون مع أشقائه صالح وجمال وفهد فرقة موسيقية ” فرقة الخليج” وكانوا يحييون العديد من المناسبات والافراح واشتهرت الفرقة محليا.

في عام 2022 تعاقد حسين الجسمي مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على أول ألبوم غنائي له وحقق نجاحا كبيرا وقتها وسط باقي الألبومات الأخرى.

كما شارك حسين الجسمي في العديد من المهرجانات ومن أبرزهم مشاركته عام 2002 في مهرجان “هلا فبراير” عقب انطلاق أول ألبوم غنائي له بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان صلالة بعمان وغيرهم من المهرجانات الأخرى.

وشارك حسين الجسمي بالغناء في بعض الأعمال الفنية ومن أبرزهم مشاركته في فيلم “الرهينة” للفنان أحمد عز بـ أغنية بحبك وحشتيني بالإضافة إلى غنائه لأغاني مسلسل “أهل كايرو” ومسلسل بعد الفراق

بوابة فيتو