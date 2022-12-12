أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد عقد قرانه





أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي احتفاله بعقد قرانه اليوم الإثنين.

وكتب حسين الجسمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

واحتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه في حفل اقتصر على الأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين.

ونشر ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، مجموعة صور وفيديو من عقد القران، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق ميار عباس على الصور والفيديو قائلا: “أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”

بوابة فيتو