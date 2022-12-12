انعقاد لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية السودان ويوغندا





أنعقدت اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية جمهورية السودان وجمهورية يوغندا حيث رأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج على، فيما رأس الجانب اليوغندى وكيل وزارة الخارجية اليوغندية السفير باقيرى فينست بحث الجانبان التطورات السياسية فى البلدين و آفاق التعاون السياسي والاقتصادى على المستوى الثنائي والتنسيق وتبادل الدعم فى المحافل الاقليمية والدولية ، كما جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعلى الصعيد الثنائي بحث الطرفان سبل تطوير وتنشيط أليات العمل المشترك، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الموقعة فى كافة مجالات التعاون الاقتصادى والسياسي والثقافي بالتركيز على زيادة التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين . من جانب آخر بحث الجانبان بوصفهما الضامن لاتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان سبل تعزيز التعاون بينهما لمساعدة الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام فى جمهورية جنوب السودان لتحقيق السلام المستدام والاستقرار السياسي. و اشاد الجانب اليوغندى بالاتحاد الافريقي لرفع تجميد عضوية السودان خاصة بعد توقيع الاتفاق الاطارى المفضى لتكوين حكومة مدنية لقيادة ماتبقي من الفترة الانتقالية . أكد الاجتماع على التعاون وأحكام التنسيق فى المحافل الدولية والاقليمية . واختتم الاجتماع بالتوقيع على محضر لجنة التشاور السياسي ،على أن تعقد الدورة القادمة فى العاصمة اليوغندية كمبالا يحدد موعدها بالتشاور عبر القنوات الدبلوماسية.

وكالة سونا