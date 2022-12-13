الحقائق الكاملة حول إضراب المعلمين





أكد وزير التربية ولاية الخرطوم د. قريب الله محمد أحمد، بذل وزارته جهوداً كبيرة لحل قضية المعلمين بالولاية.

وقال في سياق تحقيق لـ(الصيحة) – يُنشر اليوم، إن الوزارة قامت بتحديد مستحقات المعلمين التي قُدِّرت بـ(8) مليارات جنيه، منها مليار ونصف للمرحلة الثانوية، وستة مليارات ونصف لمعلمي مرحلة الأساس وتم رفعها لوالي الخرطوم الذي يسعى لتسديدها.

ودخل المعلمون في مرحلة جديدة من الإضراب منذ 28 نوفمبر الماضي للمُطالبة بتحسين أوضاعهم وتنفيذ هيكل راتبي مُرضٍ.

واعتبر قريب الله أنّ الحقوق مشروعة والمطالب التي وضعها المعلمون معقولة، ونفى أن تكون هناك مُحاسبات.

من جانبه، أكد الناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لـ(الصيحة)، وجود استجابة واسعة لجدول الإضرابات الذي بدأ منذ 28 نوفمبر الماضي، وتوقّع استجابة المعلمين في إغلاق المدارس الخميس القادم 15 ديسمبر.

فيما تباين تقييم بعض مديري ومعلمي المدارس لخطوة الإضراب والإغلاق المُزمعة، وإن اتفقوا حول مشروعية المطالبة بالحقوق.

الخرطوم- أم بلة النور

صحيفة الصيحة