المجلس المركزي: لن نتنازل عن حق قوى الثورة في تشكيل الحكومة





أكد القيادي بالمؤتمر السوداني والناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير محمد حسن عربي، أن الاتفاق الإطاري الموقع مع المكون العسكري لن يتنازل فيه مركزي التغيير عن حق قوى الثورة في تشكيل مؤسسات حكم الفترة الانتقالية.

وقال عربي في حوار مع (اليوم التالي) يُنشر بالداخل: “لسنا بحاجة للالتفاف على الاتفاق، فالحرية والتغيير من حقائق الحياة السودانية التي لا تندثر لمجرد الانقلاب عليها، أو لأن بعض الكيزان والشيوعيين اتفقوا على القضاء عليها”، وأضاف: “نحن لم نذهب للعملية السياسية على سبيل الاستسلام أو لمنح الانقلاب شرعية، بل لدينا رؤية واضحة تتمثل في أن إنهاء الانقلاب بالتفاوض يقلل تكلفة الخيارات الأخرى”، ونوه إلى أن الاتفاق سيعمل على استعادة سلسة لمسار الانتقال، ويجنب البلاد مخاطر التشرذم الاجتماعي والسلاح المنتشر وتعدد الجيوش.

وقال عربي: “هذا خيارنا كأكبر تحالف سياسي مقاوم لانقلاب أكتوبر وبالتأكيد في الاتفاق مع قادة الانقلاب لن نتنازل عن حق قوى الثورة في تشكيل مؤسسات حكم الفترة الانتقالية”، وأضاف: “لن نستبد بهذا الحق في مواجهة شركائنا من قوى الانتقال الذين نشكل معهم قاعدة صلبة تحتضن وتقود الانتقال”.

صحيفة اليوم التالي