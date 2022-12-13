في قضية بنك الخرطوم .. النيابة تؤكد سلامة مرابحات (تاركو)





أكد المتحري وممثل النيابة العامة في القضية 246/2018 بين شركة تاركو وبنك الخرطوم أن جميع المرابحات الأربعة والخاصة بشركة “تاركو” في القضية المعنية سليمة، واتعبت من خلالها الدورة المستندية المعروفة ووافق عليها بنك السودان المركزي بناءً على الطلب المقدم من بنك الخرطوم.

وقال ممثل الدفاع إن جميع المرابحات الأربع لم يشترط فيها بنك الخرطوم أن لا يتم شراء الطائرة والماكينات من أي جهة تعتبر شركة تاركو لها علاقة مع تلك الجهة أو تمتلك فيها أسهماً.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي