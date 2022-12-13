المدير المالي للبرهان يمثل أمام المحكمة الجزئية





مثل المدير المالي لرئيس مجلس السيادة، اللواء محمد الفاتح الفكي محمد، أمام محكمة الخرطوم الجزئية برئاسة القاضي طارق عبداللطيف بشأن قضية مستحقات بالكتيبة الرابعة التي شاركت في حرب اليمن خلال العامين 2017 حتى 2018م.

وأكد الفاتح للمحكمة أنه لم يتم منح المشاركين من الكتيبة الرابعة التي شاركت في حرب اليمن خلال العامين2017 حتى 2018م مبلغ (9) آلاف دولار.

وأوضح الفاتح أن المشاركين يبلغ عددهم (267) ضابط وفرد من القوات المسلحة.

فيما ادعى عدد من المشاركين في التحالف من الكتيبة الرابعة أن المبلغ الذي يفترض أن يحصل عليه الفرد (9) آلاف دولار أمريكي، وأكدوا أنه تم تسليمهم مبلغ (5100) دولار فقط من جملة المبلغ (9) آلاف دولار ما دفعهم للمطالبة ببقية مستحقاتهم بعد أن فشلت كافة المحاولات بالحصول على أموالهم بطريقة ودية لجأوا لتدوين بلاغ مدني ضد اللواء محمد الفاتح بصفته المدير المالي.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي