إرتفاع الجباية الي ١٧مليار جنية للزكاة بالقضارف من يناير وحتى نوفمبر





انعقد بقاعة أمانة ديوان الزكاة بولاية القضارف الاجتماع الدوري لمديري الادارات المتخصصة ومديري المحليات برئاسة امين الولاية الاستاذ بشير محمد عمر وناقش الاجتماع تقرير اداء الديوان للفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي خاصة في محوري الجباية والمصارف.

وقال امين الولاية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان اجمالي الجباية خلال الفترة المذكورة تجاوزت السبعة عشر مليار جنيه من جملة عشرين مليار جنية بنسبة اداء بلغت (103%) واشار الى ان المتبقي من الجباية سيتم تحقيقه في الفترة المتبقية من العام الحالي.

واضاف بشير ان الاجتماع ناقش كذلك الترتيبات المتعلقة بتنفيذ المشروعات التي لم يتم تنفيذها حتى الان في سبعة محليات وقال ان المشروعات التي نفذت حققت نجاحا كبيرا خاصة مشروعات الانتاج الزراعي بمحليتي القريشة والقلابات الغربية.

واكد امين الزكاة بالولاية ان الاجتماع الدوري دعا للاستمرار في المشروعات القائمة واستحداث مشروعات جديدة بالتركيز على مشروعات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبشر بقرب وصول جهاز الرنين المغناطيسي للولاية قريبا بعد سداد المبالغ المالية للشركة المتعاقد معها لاستجلاب الجهاز وتطرق امين الزكاة بالولاية لميزانية الزكاة بالولاية للعام 2023 والتي قال انها قفزت من اربعة وعشرين مليار جنيه الى ثمانية وثلاثين مليار جنيه واعتبر ان هذه الزيادة ستنعكس خيرا وبركة على الفقراء واصحاب الحاجات بالولاية .

وجدد شكره وتقديره للمكلفين على اداء زكاتهم طواعية كما اشاد باداء العاملين في الديوان لتفانيهم واخلاصهم من اجل وصول هذه الشعيرة لمستحقيها.

سونا