مدير المرحلة المتوسطة يشكو نقص المدارس لاستيعاب الطلبة





قال مدير المرحلة المتوسطة بوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، صلاح عثمان، إن ترتيبات تهيئة مدارس المرحلة المتوسطة تمضي بحسب الخطة الموضوعة لها، وأكد أن عدد المدارس المتوسطة المنفصلة وصل عددها “205”، وأما المشتركة مع المرحلة الابتدائية يبلغ عددها “112” مدرسة. وأوضح صلاح لـ(الحراك) أن الحاجة المتبقية للمدارس المتوسطة على مستوى ولاية الخرطوم “350” مدرسة، وأشار إلى ظهور بعض المشاكل في الإشراف بالنسبة للمرحلة المتوسطة، داعياً لضرورة مواصلة العمل في الإدارات بتناغم، مؤكداً أن المرحلة المتوسطة لم تكتمل بعد، ومضيفاً: لأن المدارس الابتدائية يتم الإشراف عليها من قبل مديري القطاعات في المحلية، بينما المتوسطة الإشراف عليها يتم بواسطة المحلية مباشرة، وبشر بأنه في العام الجديد هنالك فرصة 6000 وظيفة.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي