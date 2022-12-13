شركات تعدين تستجيب لمطالب المواطنين وتسدِّد (المسؤولية المجتمعية)





استجابت شركات تعدين، لمطالب مواطني منطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، لسداد أنصبة المسؤولية المجتمعية، وأكد رئيس لجنة أهالي وادي العشار، الأستاذ إبراهيم منصور، أن اللجنة استلمت من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، نحو (5) تراكترات، لصالح المنتفعين.

في الأثناء أشاد مواطنون بالمنطقة بجهود الشركة السودانية للموارد المعدنية، في إلزام الشركات العاملة في التعدين، بتسديد أموال المسؤولية المجتمعية. وقال رئيس لجنة الأهالي، إن إدارة شركة الموارد المعدنية، أنصفت المجتمع المحلي، وفقاً للقرار (90) والقاضي بإعادة توزيع أنصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين، وإنزالها المجتمعات المحلية في حساب المحليات، ليستفيد منها المجتمع المحلي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي يختارها أهل المنطقة بالأساس حسب حاجتهم.

وأكد إبراهيم أن مواطني المنطقة أبدوا ارتياحاً لاستجابة بعض الشركات التي التزمت بسداد أنصبتها، وقال: ينتظر المجتمع المحلي من شركة كوش أن تقدم ما عليها أسوة بشركات الكرتة التي قدمت ما تقدم من معينات. حاثاً مدير عام الشركة، مبارك أردول، بالعمل على متابعة الشركات لتسديد أموال المسؤولية المجتمعية، مثمناً في ذات الصدد لدوره في تسهيل المشروعات التنموية والعمل على تنفيذها.

وكما تقدم العمدة أبو طالب محمود منصور عمدة قبيلة القرب بمنطقة وادي العشار، بالشكر للشركة السودانية للموارد المعدنية لاهتمامها بقضايا المنطقة، ومساهمتها في دفع الشركات لسداد أنصبة المسؤولية المجتمعية. مثمناً جهود لجنة المسؤولية المجتمعية التي يترأسها المدير التنفيذي لمحلية هيا ومدير الشركة السودانية بولاية البحر الأحمر.

صحيفة الحراك السياسي