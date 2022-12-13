مصدر هندسي : إطفاء الكهرباء الأخير بسبب (ضب)





كشف مصدر هندسي رفيع، أن العطل الكهربائي الغريب الذي حدث في أجهزة الحماية لأحد التوربينات بسد مروي، وتسبب السبت الماضي في إطفاء شبه كامل لساعات بمعظم مدن البلاد، تسبب فيه وزغ (ضب) عثر عليه داخل أجهزة الحماية مما أدى لتشويش عملها واختلال إشاراتها جعلت المؤشرات تشير إلى وجود ارتفاع في التيار الكهربائي، ونتيجة لذلك قام جهاز الحماية بعزل التوربين وإخراجه من الشبكة لحمايته من التلف.

وأبان المصدر شارحاً ما حدث:”أنظمة القدرة الكهربائية تتكون من التوليد والنقل والتوزيع، وهذه المراحل الثلاث أساسية في تكوين الشبكة الكهربائية، وكل مرحلة لها متطلبات عمل مختلفة، ولكن المتطلب الثابت في كل مرحلة هو حماية المعدات الخاصة بالشبكة الكهربائية من أخطار كثيرة قد تؤدي لتلفها وذلك لقيمتها العالية والضرر الفادح الناتج من خروجها، لذلك فإن الحاجة للحماية في كل المراحل ضرورية ومهمة..وإذا كان (الضب) هو السبب الأوحد لما حدث من إطفاء شبه كامل بالبلاد أم لا لكنه مؤشر كافٍ لضعف الصيانة الوقائية”

الخرطوم ـ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي