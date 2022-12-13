السودان.. تفاصيل هاشتاق لإقالة وزير التربية والتعليم العام





فعّلت لجنة المعلّمين السودانيين، هاشتاق، دعت فيه إلى إقالة وزير التربية والتعليم العام المكلّف محمود سرّ الختم الحوري.

وقالت القيادية باللجنة درية حسن، في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الخطوة تأتي بسبب بعد الوزير عن قضايا التعليم وهمومه.

واستنكرت درية تهديد الحوري بفصل ومعاقبة المضربين، وقالت إنّ المعلمين قرّروا تفعيل الهاشتاق نتيجة لتصريحات الوزير السالبة واستخفافه بمطالب المعلمين ونعت إضرابهم بأنّه إضراب سياسي مما أثار غضبًا عارمًا واستهجانا وسط المعلمين.

وأضافت” وقوف الوزير ضدّ تطلّعات منسوبيه في إيجاد حلول مع المخدم من أجلّ زيادة الصرف على التعليم وزيادة الحدّ الأدنى للأجور وتحسين شروط الخدمة وتحسين البيئة المدرسية مستنكرة”.

وأكملت” هل من عاقل يقف أمام هكذا مطالب”.

ونفذّ المعلمون، الثلاثاء، إضرابًا يستمر ليومٍ، بحسب جدول سبق وأنّ أعلنت عنه بداية الأسبوع الجاري.

باج نيوز