بسبب استمرار الإضراب .. وفاة مواطن بعد توقُّف عمليات غسيل الكُلى





تفاقمت الأوضاع الصحية بولاية الجزيرة، نتيجةً لاستمرار الإضراب عن الحالات الباردة، وراح ضحيته مواطن مساء أمس بسبب توقُّف عمليات الغسيل.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بإغلاق مرضى الكُلى، شارع المستشفى بود مدني بسبب توقُّف عمليات الغسيل نتيجةً للإضراب، مما أدى لإعاقة حركة المرور ودفع لجنة الأجور لاتخاذ قرار لاحقاً باستثناء عمليات غسيل الكُلى من الإضراب، في وقت

حمّلت لجنة الأجور بالقطاع الصحي بولاية الجزيرة، الجهات المسؤولة ممثلة في والي ولاية الجزيرة ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الصحة، مسؤولية تدهور الوضع للصحي للمرضى بالولاية نتيجة لاستمرار الإضراب عن الحالات الباردة بسبب مماطلة الجهات المسؤولة بالولاية عن الاتفاق المبرم مع اللجنة، ولعدم اهتمامهم بصحة المواطن.

وأعلنت اللجنة في بيان أمس، تحصلت عليه (السوداني)، استمرار كافة الخطوات التصعيدية السلمية في حالة عدم دفع المستحقات بالتاريخ المعلن منتصف ديسمبر الجاري، مؤكدة أنها قادرة على التوقف التام عن تقديم الخدمات بصورة كاملة بعد انتهاء الفترة الزمنية، وأوضحت دقة وحساسية المهنة، لذلك تراعي الصبر وضبط النفس فيما يتعلق بحياة المرضى، وتُحمِّل الجهات المسؤولة إلى ما تؤول إليه الأمور في مقبل الأيام.

ولفتت اللجنة إلى حوجة المرضى للغسيل، وفي إطار الصبر وضبط النفس، قرّرت اللجنة مواصلة الغسيل لمرضى الكُلى.

ود مدني: عمران الجميعابي

صحيفة السوداني