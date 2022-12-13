تكثيف أعمال التأهيل والصيانه للطرق بولاية الخرطوم





اكد المهندس مختار عمر صابر المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بدء إدارته بتكثيف اعمال التأهيل وصيانة الطرق وفقا لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم . وتفقد صابر اليوم اعمال تأهيل شارع الجامعة والذي ستتواصل فيه أعمال تخطيط الأرضي ومراجعة الإنارة لتحقيق السلامة المرورية وليصبح من الطرق النموذجية بالولاية. واضاف صابر ان الهيئة وضعت خطة إسعافية عاجلة استنفرت فيه كل وحدات الصيانة وشركات الطرق بالولاية لصيانة الطرق التى تدهورت بفعل مياه الأمطار ,توقف أعمال الصيانات الوقائية في الفترة السابقة.، وتم توجيه كل موارد الهيئة تجاه تلك الأعمال. وأشار صابر للتعاون المثمر و التنسيق والتشبيك المحكم بين ولاية الخرطوم وهيئة الطرق والجسور الاتحادية في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة ، مع السعي الحثيث لاشراك المجتمع ومؤسساته في تمويل الطرق والمصارف عبر برنامج المشاركة المجتمعية ،الامر الذي سينعكس ايجابا علي تقديم الخدمات لمواطني الولاية . الجدير بالذكر ان هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم تقوم بحملة واسعة لصيانة وتأهيل الطرق بالمحليات ، حيث تجري بمحلية امدرمان صيانة وتاهيل شارع الاربعين وشارع الردمية ،وأعاده تاهيل شارع العرضة، كما تتم بالريف الغربي لمحلية امبده اعمال تشييد كبري ابوبكر الصديق وصيانه طرق الوادي والنيل والنيل الغربي بمحليه كرري ، اما محلية شرق النيل صيانة للطريق الدائري، ,محلية بحري تجري فيه أعمال إعاده تأهيل شارع شمبات الغربي، وصيانة متعددة بشارع المعونة، اما محلية الخرطوم فقد تمت اعمال الصيانة والتأهيل بالخلطة الأسفلتية لطرق النيل والجامعة والبلدية مأمون بحيري والسلام، اما محلية جبل أولياء فقد تمت اعمال خلطة اسفلتية لشارع النيلين. واشاد صابر بكل فرق اتيام الهيئة العاملة بالولاية من عمال وفنيين ومهندسيين باعتبار الهيئة والعاملين فيها يمثلون راس الرمح لقيادة التنمية بالولاية داعيا العاملين لمضاعفة الجهد لخدمة انسان الولاية .

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