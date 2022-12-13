أسعار الذهب تحديث لحظي، جرام المعدن الأصفر يقفز 70 جنيها





يقدم موقع فيتو خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في مصر، حيث سجلت حالة من الارتفاع في التعاملات المسائية وفقا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 70 جنيها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1965 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1720 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1146 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 711 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13760 جنيها.

اسعار الذهب العالمية

قفزت أسعار الذهب بنحو اثنين بالمئة، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأميركيين، مما يعزز توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1817.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1830.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء استراتيجيات السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز “الذهب والفضة يرتفعان بقوة بدعم الشراء عليهما كملاذ آمن، وأيضا بفعل التوقعات باحتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة”.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نوفمبر وسط هبوط أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم خلال سنة تقريبا.

وعقب إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، هبط مؤشر الدولار أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضا عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد سياسته الساعة 1900 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.

الفوائد البنكية

كما يجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 23.87 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 1042.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 1969.25 دولار.

الذهب من المعادن الثمينة

جدير بالذكر أن المعادن الثمينة هي عناصر طبيعية وتتميز ببريقها العالي وهذه المعادن نادرة وصلبة وأقل تفاعلًا ولها قيمة اقتصادية عالية مقارنة بالمعادن الأساسية كما أنها مطيلة وقابلة للطرق ومقاومة للتآكل وموصلات جيدة للحرارة والطاقة.

ونتيجة لذلك، تدخل هذه المعادن في تصنيع المجوهرات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والمواد الكيميائية والمعدات الطبية في جميع أنحاء العالم كما تستخدم المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، كأصول قيمة لأغراض الاستثمار.

سوق المعادن الثمينة العالمي

وتوقع تقرير حديث أنه بينما وصل سوق المعادن الثمينة العالمي إلى قيمة 192.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يصل السوق إلى 254.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3٪ خلال الفترة 2022-2027.

وناقش التقرير اتجاهات سوق المعادن الثمينة، قائلًا: “يشهد السوق نموًا بسبب تغير أنماط الحياة وتضخم الدخل المتاح للأفراد وبصرف النظر عن هذا، وبسبب المخاوف البيئية المتزايدة، يستثمر اللاعبون الرائدون في السوق في قطاعات الصناعة المختلفة في إعادة تدوير المعادن الثمينة التي يمكن استخدامها أيضًا لتصنيع أجهزة تنظيم ضربات القلب والقوقعة الاصطناعي”.

أسعار الذهب اليوم

وتابع: “علاوة على ذلك، تطبق حكومات دول مختلفة لوائح انبعاثات صارمة، والتي بدورها تساهم في نمو السوق، حيث يتم استخدام هذه المعادن لتنقية غازات العادم في السيارات ومع ذلك، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا COVID-19، أعلنت حكومات دول مختلفة عن إغلاق كامل كإجراء وقائي لمكافحة الوباء وأدى هذا إلى تعطيل سلاسل التوريد وإيقاف عمليات العديد من وحدات التصنيع، مما أدى بدوره إلى نقص المخزون وزادت الثروات في المعادن النفيسة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة في ظروف السوق المتغيرة بسرعة”.

أسعار الذهب اليوم

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