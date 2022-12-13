النيابةالعامة تنفي صدورتوجيه بعدم قبض أي متهم صدرأمر قبض بمواجهته





نفت النيابة العامة ما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيه من النائب العام للسادة الوكلاء بعدم القبض على أي متهم صدر أمر قبض في مواجهته .

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم أن المهام التي تقع على عاتق النيابة مسؤولية تندرج تحت توجيهات القانون والعمل على تنفيذه وصولا الى تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان/

النيابة العامة

بيان توضيحي

تتابع إدارة الاعلام والعلاقات العامة في النيابة العامة ما يتم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، وبناء على ذلك تؤكد أن المهام التي تقع على عاتق النيابة مسؤولية تندرج تحت توجيهات القانون والعمل على تنفيذه وصولا الي تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون .

وتنفي النيابة العامة ما تم تداوله بشأن صدور توجيه من النائب العام للسادة الوكلاء بعدم القبض على أي متهم صدر أمر قبض في مواجهته .

وتؤكد أن النائب العام لايتدخل إلا لإعمال سلطاته المنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الاجراءات الجنائية ولائحة إستئنافات أعمال النيابة التي تنظم طرق الطعن في قرارات النيابة وفقا للتدرجات الهرمية .

وان النيابة ستظل خصم شريف تراعي الحق العام والخاص بمهنية واحترافية وتحذر من الزج بها في إشاعات تضر وتؤثر على سير العدالة .

وكالة سونا