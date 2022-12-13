السودان والأمم المتحدة يطلقان خطة للحصول على (1.7) مليار دولار





تطلق الحكومة السودانية والأمم المتحدة، غداً، خطة لمجابهة الأوضاع الإنسانية المعقدة خلال العام المقبل، بهدف الحصول على أكثر من مليار ونصف المليار دولار.

وبحسب الخطة (أطلق عليها الاستجابة الإنسانية للسودان للعام 2023)، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة تسعى للحصول على (1.7) مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة والحاسمة لــ(12.5) مليون من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في السودان.

ووفق ما ورد في الخطة التي اطلعت عليها (الصيحة)، سيحتاج خلال العام 2023 ما مجموعه (15.8) مليون شخص “ما يقارب من ثلث سكان البلاد” للمساعدات الإنسانية، وسيكون هذا العدد أعلى بمقدار (1.5) مليون عن عام 2022م وهذا الأعلى منذ عشر سنوات.

وبحسب الخطة فإن الاحتياجات الإنسانية في السودان وصلت إلى مستويات قياسية حيث يُقدر الشركاء في المجال الإنساني أن واحداً من كل ثلاثة سودانيين أي ما مجموعه (15.8) مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة منقذة للحياة، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في مستويات الأمن الغذائي الحاد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأزمات الاقتصادية والسياسية وضعف مستويات الحصاد.

وحدّدت الخطة دوافع هذه الاحتياجات من النزوح المطول والجديد الناجم عن النزاعات بين المجتمعات المحلية وتزايد الحاجة لحماية المدنيين من المخاطر والمهددات الناجمة عن معدلات الإجرام وعدم استتباب الأمن في أجزاء من دارفور وغيرها من المناطق، فضلاً عن التدهور الإقتصادي والفيضانات والتفشي المستمر للأمراض ونوبات الجفاف والأمطار غير المنتظمة.

ووفق الخطة فإن هنالك (3.7) ملايين نازح في السودان وخلال عام 2022م نزح أكثر من (365) ألف شخص بسبب الصراع والفيضانات، وغالبية المحتاجين البالغ عددهم (15.8) مليون شخص هم من النساء والأطفال ويمثل الأطفال أكثر من نصف المحتاجين.

وأشارت إلى أن (11) مليون من الأشخاص المحتاجين يعيشون في خطر بسبب الأزمة الإنسانية ويحتاجون للمساعدة الطارئة الآن، وتابعت “يحتاج 11.7 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية ودعم سبل العيش و11 مليون إلى خدمات المياه والصرف الصحي، و10 مليون آخرين إلى الخدمات الطبية الإساسية بينما يحتاج 7 ملايين طفل خارج المدرسة للتعليم”.

صحيفة الصيحة