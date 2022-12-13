هاجم”أردول”.. هرج ومرج وطرد وهتافات في تدشين تحالف أحزاب مؤتمر البجا





بحسب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

شهد المؤتمر الصحفي لتدشين تحالف أحزاب مؤتمر البجا الذي دشّن، الثلاثاء، برعاية رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا المستقبلة بقيادة الناظر ترك، أحداث مؤسفة.

ووفقًا لفيديو قصير، أطّلع عليه”باج نيوز”، فإنّ أحد الحاضرين، قاطع كلمة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، طالبًا الاستماع إليه.

وقال مخاطبًا أردول” السلام عليكم يا زول”، ليتدّخل الناظر ترك ويطالب المتحدّث بترك المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مواصلة حديثه، ليحدث هرج ومرج.

ومنع ترك المتحدّث من التداخل، وطالب بإبعاده خارج القاعة التي احتضنت المؤتمر.

وهتف الحاضرون بعدها”ترك مرق..الأباهو حرق”

باج نيوز