مناوي يبدي جاهزيتهم للحوار مع الموقعين على “الإطاري”





أعلن رئيس اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، رئيس حركة جيش تحرير السودان منيّ أركو مناوي، جاهزيتهم للجلوس مع الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري.

وعزا مناوي في منشور على صفحته بـ(فيسبوك)، موقفهم الجديد؛ نتيجة لما وصفه تأمين الاتحاد الإفريقي في بيانٍ أعقب التوقيع على أهمية مشاركة كل الأطراف وإعطاء الجهود الوطنية فرصة للوصول إلى توافق وطني جامع ومقبول.

ورغماً عن تجديد انتقاداته للاتفاق الإطاري، ونعته بـ”الاتفاق الثنائي”، أشار مناوي إلى أن موقفهم التفاوضي الجديد يهدف إلى “إعطاء فرصة من أجل إنهاء الفُرقة بتوحيد المواقف”.

وفي سياق ذي صلة، غادر مناوي إلى عاصمة دولة جنوب السودان، بحثاً عن “تأمين اتفاق جوبا 2020”.

ونوه في منشور ثانٍ على فيسبوك إلى أن الزيارة التي تتضمن لقاءات مع المسؤولين بدولة الجنوب، تجيئ لحثهم على حفظ العملية السلمية.

صحيفة الصيحة