وجدي صالح يعلن انسحابه من لجنة ازالة التمكين





استبعد القيادي في حزب البعث وعضو لجنة إزالة التمكين المحلولة وجدي صالح أن تؤدي التسوية الحالية إلى تفكيك نظام 30 يونيو.

ووصف صالح في مقابلة مع “الجزيرة مباشر” توقيع الاتفاق الاطاري بالمسرحية وتوزيع للادوار بين البرهان وحلفائه من النظام السابق بغرض إرباك المشهد السياسي.

وبحسب رصد (متاريس) أكد صالح أنه لن يكون جزء من أي مؤسسة لتفكيك النظام السابق طالما كان البرهان موجود داخل السلطة.

وفي سياق متصل رفض القيادي في حزب البعث العربي وجدي صالح الإتفاق الاطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بسبب ضمه لمن وصفهم بفلول النظام السابق.

وقال وجدي إنه لا يمكن التاسيس لسلطة مدنية باعادة الذين تم اسقاطهم في أبريل 2019 مشيرا إلى المؤتمر الشعبي وأنصار السنة والاتحادي الديمقراطي.

صحيفة الصيحة