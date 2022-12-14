والدة الشهيد د. بابكر : تكشف عن محاولات تمت للتستر على المتهم الرابع





كشفت والدة الشهيد دبابكر عبد الحميد ( شريفة عوض ) عن محاولات جرت للتستر على المتهم الرابع بإخفاء اسمه من قائمة المتهمين باغتيال إبنها ، واتهمت ذلك المتهم بالوقوف خلف الحملة التي وصفتها بـ (الشرسة) التي تعرضت لها الى جانب وكيل نيابة الشهداء مولانا محمد الصافي.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بمركز طيبة أمس قالت: ” كل العاملين بنيابة الشهداء اجتهدوا بنزاهة وشفافية باستثناء الفلول الذين كانوا وراء التستر على المتهم الرابع”، ونحن كأسر شهداء لا نرضى اتهام أي شخص برئ أو محاكمة مظلوم ، لكن وكلاء نيابة الشهداء كانوا يسيرون في الطريق الصحيح، فبدأت الحملة الشرسة التي تعرضنا لها منذ بدأنا في طلب اسماء المتهمين، وأردفت :أعطوني ورقة كان مفروض أقابل بها النائب العام وتصدر نشرة بسبعة متهمين تفاجأت بأنهم أربعة وتم اخفاء المتهم الرابع وعندما استفسرت عنه أجابوا بأن اسمه غير موجود .

ونوهت الى أن المتهم الرابع إتهمها بأنها دفعت أموالاً للشهود وذكرت بعد قراءتي للبوست الذي كتبه في صفحته الشخصية بالفيس بوك قلت له: (ربنا لمن سترك كان تنستر ناسك لمن حاولوا يستروك مفروض تنستر ، وأنت مشارك في الكتيبة التي اغتالت الشهيد و المفروض أن تحموا الثوار وليس من المعقول أن تقولوا إن من اغتالهم هو الأمن الشعبي وقمت بإنزال صورته ، وهددوني بتسيير موكب من الشرق ).

وأكدت تمسكها بالسير في القضية لتعرية كواد الأمن الشعبي وعزلهم اجتماعيا وحتى لا يندسوا وسط المواكب .

وكشفت عن نقل وكلاء من نيابة الشهداء بأيادي تابعة للنظام البائد خارج الخرطوم الا أن اسر الشهداء ضغطت على النائب العام لإعادتهم وتمت الاستجابة لهم.

وتابعت والهجوم الذي يتعرض له مولانا الصافي لايقاف القضية ولن تقف أبدا وسنواصل في مسيرتنا).

الخرطوم: سعاد الخضر – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة