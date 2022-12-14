الواثق البرير: “60 ” طلباً للتوقيع على الاتّفاق الإطاريّ قيد النظر





كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير إن التحالف تلقّى “60” طلبًا للتوقيع على الاتفاق الإطاري الممهِّد لتسليم السلطة للمدنيين.

وكشف القياديُّ في الائتلاف بحسب “سودان تربيون”، أمس عن تلقِّيهم 60 طلباً للتوقيع على الاتفاق الإطاري يَنظر فيها المكتب التنفيذي للحرية والتغيير اليوم.

وأكد أنّهم يرغبون في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء أيّ طرف، وقال: “لكنّ هذا لا يعني إغراق العملية السياسية بواجهات تمثِّل قُوىً غير داعِمة للتحوُّل الديمقراطي ولا تحقّق أهداف الاتفاق الإطاري والثورة.

وقال إن توقيع هذه القُوى سيكون على مشروع الدستور الانتقالي وليس على الاتفاق الإطاري.

وأفاد البرير أن أبرز القوى الراغبة في التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي هي حزب تيّار الوسط الذي يرأسه يوسف الكودة.

وقال الواثق البرير إن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، سيعقد اجتماعاً “للنظر في طلبات التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي، بجانب إجازة خطّة عقد وِرَش ومؤتمرات لمناقشة القضايا التي جرى تأجيلها إلى الاتفاق النهائي”.

صحيفة اليوم التالي