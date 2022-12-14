“تقع فيه يوميا”.. احذر هذا السلوك يعرضك لغرامة 1000 ريال فورا في السعودية!





كشفت معلومات عن العقوبة الموقعة تجاه الأشخاص الذين يلقون القمامة من نوافذ السيارات، وتتم إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء.

وبحسب “عكاظ”، تتولى لجان النظر في المخالفات إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على 10 ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الرخصة.

​​وقدر النظام مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز مخالفة الحد الأدنى 1.000.000 والحد الاعلى 10.000.000 ريال وإلغاء الرخصة أو التصريح، كما حدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد غرامتها ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف.

وأوضح النظام أنه يتم فرض غرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد غرامتها 5.000 ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20.000 ريال، كما تم تحديد غرامة قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني للأفراد 200 ريال الحد الأدنى و 1000 ريال للحد الأعلى.

صحيفة المرصد