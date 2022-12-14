وزارة الصحة: في كل مائة مشتبه بـكورونا (73) حالة مؤكدة





كشف مسؤول بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تزايد مقلق لحالات الإصابة بفيروس “كورونا”، وأكد بين كل (100) حالة اشتباه تثبت الفحوصات أن بينها (73) حالة موجبة.

وأرجع تفشي الإصابات لانخفاض درجات الحرارة وظهور موجة برد ما ساعد على انتشار الفيروس.

وقال مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم د. صلاح محمد الحسن لـ(اليوم التالي): إن مسوحات أجريت ببعض أنحاء الولاية نجم عنها أن 8% من المصابين بنزلات البرد تأكد إصابتهم بفيروس (كوفيد 19).

وأعلن عن ترتيبات لوزارة الصحة بالولاية لتوزيع مليوني ناموسية مشبعة بالتركيز على أطراف العاصمة الخرطوم على أن يتم التسليم عبر التسجيل ويعقب ذلك برنامج للتوعية بأهمية استخدام الناموسيات المشبعة وعدم إهدائها أو بيعها.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي