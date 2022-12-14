الأمة القومي: مساعٍ لإلحاق الكتلة الديمقراطية بـ(الإطاري)





كشف حزب الأمة القومي الذي ينشط في تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي عن تبينه مبادرةً للتواصل مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية للوصول إلى تفاهمات حول الاتفاق الإطاري.

والتأم اجتماع في الخرطوم، بين قادة الأمة القومي بزعامة فضل الله برمة ناصر، ومريم الصادق المهدي، ووفد من الكتلة برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، ومني أركو مناوي.

وأبان رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر في تصريحات بحسب “سودان تربيون” عن توافق الطرفين على تكوين لجنة تضم ممثلين للمجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، لمناقشة الآراء حول الاتفاق الإطاري، على أمل الوصول إلى توافقات تفضي إلى التوقيع.

وأشار ناصر إلى أن الأمة الناشط في صفوف المجلس المركزي، يقود جهوداً لخلق حالة من التوافق بين جميع المكونات والأحزاب السياسية بشأن الاتفاق الإطاري، للخروج من الأزمة الحالية.

ودخلت البلاد في أزمة سياسية خانقة، جراء استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي.

صحيفة اليوم التالي