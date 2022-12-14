الطاهر حجر: نرفض انضمام مؤيدي البشير لـ«الإطاري» احتراماً لشهداء الثورة





قال عضو مجلس السيادة السُوداني، عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السُودانية، الطاهر حجر لـ«سودان تربيون» أمس: “لا يمكن أن نقبل بكل القوى السياسية التي كانت داعمة للبشير حتى لحظة سقوطه في هذه المرحلة الدقيقة، احتراماً لدماء الشُهداء، والجهود التي يقدمها الشباب في الشوارع، وتضامناً مع الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حقبة النظام المعزول، واحتراماً للإرث النضالي والتضحيات التي قُدمت طوال الثلاثين عاماً الماضية”.

وشدد بأنه ليس هناك مكان للأشخاص غير المؤمنين بالانتقال إلى الدولة المدنية والتحول الديمقراطي والتغيير الجذري.

وأبان عن رفضه لتوصيف الإطاري بـ«الإقصائي» لكنه عاد وأضاف بأن “الاتفاق لن يساوي بين من كانوا يهتفون في ديسمبر 2018 بـ«تسقط بس» وآخرين على النقيض يهتفون بـ«تقعد بس»”.

صحيفة السوداني