البرهان: الإصلاح الحقيقي للقوات المسلّحة يشمل التعديلات في النظم واللوائح





قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إنّ الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة.

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة لن تُمانع في المُستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومُنتخبة يختارها الشعب طبقاً لانتخابات حرة وشفّافة.

وأضاف: القوات المسلحة ستتعاون حالياً مع القوى السياسية لاستعادة التحوُّل الديمقراطي بشرط ألاّ تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها.

باج نيوز