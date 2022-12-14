انتخاب السودان رئيساً لشبكة إعلام دول الإيقاد للأمن والسلام





اختارت منظمة الإيقاد اليوم الأربعاء، السودان ممثلاً في نقابة الصحفيين السودانيين رئيساً لـ”شبكة إعلام دول الإيقاد” التي اتفق على تأسيسها صحفيون من دول (جيبوتي، إثيوبيا، الصومال، يوغندا، كينيا، جنوب السودان والسودان)، عقب ورشة نظمتها منظمة الإيقاد لـ25 صحفياً من دول الإيقاد، في مدينة “بيشوفتو” الإثيوبية.

وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، إنّ اختيار السودان بالإجماع رئيساً لشبكة إعلام دول الإيقاد للأمن والسلام يعكس مكانته ودوره بين دول الإقليم.

صحيفة السوداني