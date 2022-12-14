تفاصيل أول ظهور لـ(إبن عوف) .. زواج أسطوري لـ(نجل قوش)





شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس زواج اسطوري لنجل مدير جهاز الامن والمخابرات الأسبق الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) المهندس محمد من كريمة رئيس الاركان الاسبق الفريق اول د. كمال عبد المعروف د.شيماء وذلك بفندق “تريامف لاكشري” بحي التجمع الخامس أحد أكبر وافخم الفنادق بالقاهرة.

وبحسب (البلد بوست) جمع حفل الزفاف طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني من مسؤولين سابقين تقدمهم رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول عوض بن عوف الذي ظهر بعد طول غياب إلى جانب رئيس الأركان الأسبق الفريق أول عماد عدوي ووزيرا الداخلية الاسبق الفريق أول عصمت عبد الرحمن والمعادن الاسبق الفريق شرطة أحمد علي بجانب ضباط من جهاز المخابرات وعدد مقدر من رجال الاعمال وقادة الطرق الصوفية والاهلية وتمثيل لافت لحزب الأمة بقيادة نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد اسماعيل واوفد مساعد رئيس الجمهورية السابق الامير / عبد الرحمن الصادق الذي شارك في المناسبة بالخرطوم اوفد مدير مكتبه احمد لتقديم التهنئة لقوش. كما شهد الزواج الوزير الاسبق المشرف السياسي بجماعة انصار السنة محمد أبوزيد .

الحفل الضخم الذي شهد ترتيب عالي المستوى واهتمام فائق من إدارة الفندق التي اعدت مفاجأت للعروسين من خلال زخ العطور واضاءة العاب الليزر حديثة التقنبة التي دفعت عدد من المدعويين للتصوير بالهواتف النقالة لتلك اللحظات خاصة عند وصول العروسين، واحيا الفنانين محمد النصري ومحمد بشير الدولي اللذان حضرا خصيصا من الخرطوم الى جانب الضيوف القادمين من السودان الذين قاسموا قوش وعبد المعروف الفرحة .

وشكل عدد من رجال الاعمال المصريين والافارقة وشخصيات من الخليج من رجال اعمال ودبلوماسيين حضورا انيقا في المناسبة الضخمة الذين تناولوا وجبة العشاء على بوفيه مفتوح.

وزفت فرقة شعبية مصرية العروسين وقدمت عرضا مبهرا تجاوب معها المدعوين بشكل كبير بينما تفاعل قوش بشكل كبير وهو يقوم بـ”العرضة” مع اغنيات محمد النصري.

صحيفة الصيحة