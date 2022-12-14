إلهام شاهين عن تكريمها في لندن: أخدوني كمثال للسينما العربية





قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها سعيدة بتكريمها في لندن مؤخرا عن فيلم “حظر تجول”.

وأضافت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن السفير المصري في لندن كان حاضرا إلى جانب بعض الجاليات العربية، وبعض الأجانب أيضا، وهذا يعني لي الكثير.

وكشفت أنه سيكون هناك ولأول مرة مهرجان عن السينما العربية يقام في لندن خلال شهر يونيو القادم وقد اعتبروا فيلمي “حظر تجول” كمثال للسينما العربية.

وتابعت أن هذا الفيلم له مكانة خاصة في قلبي وفزت عنه بنحو 9 جوائز.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها مؤخرا لقطات وصورا خاصة من ندوة تكريمها فى أول مهرجان للسينما العربية بــ لندن.

تكريم إلهام شاهين فى لندن

ونشرت إلهام شاهين صورًا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وعلقت بـ: مع معالي سفير مصر في لندن وصديقتي د. هاله سرحان.. في عرض فيلمي حظر تجول في الجمعية البريطانية العربية للغرفة التجارية، بحضور الجاليات العربية في لندن، والندوة بعد الفيلم أكثر من رائعة سعدت جدًا بكل الآراء وردود الأفعال على الفيلم، وسعدت أيضًا بتكريمي في لندن.

وتابعت إلهام قائلة: شكرًا د. خالد علي الطبيب والناقد المثقف ألف مبروك إقامة أول مهرجان للسينما العربية في لندن 2023 تمنياتي بالتوفيق.. سعيدة بهذا التكريم في لندن.

إلهام شاهين: مهرجان القاهرة بيشجع الشباب

على جانب آخر، كانت تحدثت إلهام شاهين في تصريحات لـ “فيتو” على هامش تواجدها لحضور عرض فيلم “رحلة يوسف” عن الأفلام القصيرة المشاركة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة هذا العام.

وعبرت إلهام شاهين عن سعادتها بالأفلام القصيرة المشاركة، قائلة: “مشارك فيلم مصري شارك في مهرجان فينسيا وفيلم فرنسي شارك في مهرجان كان.. بصراحة حاجة هايلة.. ومهرجان القاهرة بيشجع الشباب”.

كما تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين قائلة:”هي ليها حريتها وواخدة خط معايا ماشية عليه”.

بوابة فيتو