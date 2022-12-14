سلفاكير يلتقي حاكم أقليم دارفور





التقي رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي في جوبا مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان

وقدم مناوي تنويرا لمستوى تنفيذ سلام جوبا، وأقترح مناوي بأن يتم انعقاد ورشة تقييمية تشارك فيها كل الأطراف الموقعة والدول الراعية والضامنة والشهود على الاتفاقية.

من جانبه وجه سلفاكير المستشار توت قلواك رئيس لجنة التفاوض بالعمل على عقد تلك الورشة في منتصف يناير2023م

كما أمن الطرفان عقد لقاء جامع بين ولاة الولايات الحدودية في دولتي الجنوب والشمال على المستويين التنفيذي والامني في أقرب فرصة ممكنة وذلك لمناقشة قضايا فتح الحدود وحفظ الأمن بين الدولتين .

وكالة سونا